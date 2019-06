Wasseranschluss nach Oberdiessbach

Linden wird heute mit Wasser aus der Jassbachquelle versorgt. Von der Quelle im etwas tiefer in Richtung Emmental gelegenen Ortsteil wird das kost­bare Nass hochgepumpt nach Linden, wo das Leitungsnetz bisher am Dorfrand endet. Zur besseren Versorgung der ­Gemeinde mit Wasser ist eine neue Verbindungsleitung zum Reservoir Schwand in Oberdiessbach geplant.