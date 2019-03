Was vor 50 Jahren für Schlagzeilen sorgte

Der Seefischerei-Verein Dürrenast nutzte die Gelegenheit des niedrigen Wasserstandes zu einer «Frühlingsputzete» des Lachenkanals. «Man muss sich hier wirklich fragen, was sich wohl die Leute denken, wenn sie Dinge wie alte Velos, Eisenstangen, Blechkübel, Velopumpen usw. einfach ins Wasser werfen», schrieb der Berichterstatter.

Was vor 50 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

3.3.1969 Erst im letzten Spiel sicherte sich der EHC Thun den Ligaerhalt. Im letzten Spiel der Relegationsrunde siegte der EHC Thun vor 1200 Zuschauern im Grabengut mit 5:1 Toren gegen Luzern. Künzi und Spring erzielten je ein Tor, und Jenni markierte die restlichen drei Treffer.

3.3.1969 Zum 1. Mal waren die Frauen am vergangenen Urnengang in Thun dabei. Etwas über 3000 Frauen, oder 25,5 Prozent, benutzten die Gelegenheit, erstmals abzustimmen. Dazu erschienen rund 3500 Männer, oder 36,1 Prozent, an der Urne, was eine durchschnittliche Stimmbeteiligung von 29,9 Prozent ergab.

4.3.1969 An der Generalversammlung der Kredit- und Sparkasse Thun orientierte Fritz Moser, Architekt, über das geplante Bauvorhaben des Bankinstitutes, den Gasthof Kleiner Löwen an der Marktgasse in ein eigenes Bankgebäude umzuwandeln. Im Erdgeschoss wird der Tresor untergebracht, im Parterre ist neben den Bankschaltern ein Restaurant mit 70 bis 80 Plätzen geplant und im 1. Stock die Bankadministration. Der 2./3. Stock ist für ein Hotel garni reserviert. Dazu ist geplant, den Namen in «Bank in Thun» umzuändern.

7.3.1969 Rund 5000 Interessierte aus der ganzen Schweiz versammelten sich an der Versteigerung im Armeemotorfahrzeugpark in Thun. 530 Fahrzeuge kamen zur Versteigerung. Besonderes Interesse fanden die SBB-Hubstapler, die man für 8000 Fr., Neupreis 30000 Fr., erstehen konnte. Insgesamt wurden für über 500000 Fr. Fahrzeuge und Waren versteigert.