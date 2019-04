Im vollgestopften Keller der Kulturbar Mundwerk in der Oberen Hauptgasse in Thun beginnt eine Reise durch märchenhafte Schauplätze, die kunterbunte Bilder in den Köpfen der Zuhörenden entstehen lässt. Mit der Rezitation von Christian Morgensterns «Zäzilie» beginnt Franziska Auch in blütenreinem Hochdeutsch.

Die geplagte Magd soll die Fenster putzen – so rein, als befinde sich gar kein Glas in den Rahmen. Da dies nicht zu bewerkstelligen ist, zerschlägt sie die Fenster und wienert die Rahmen. Das Resultat kann sich sehen lassen, doch der Schwindel fliegt natürlich auf, und die Zäzilie wird gefeuert.

Kaiser in China undKatze in Afrika

Das Gedicht der irrwitzigen Putzaktion gestaltet sich wegweisend für den gesamten Abend. Die Fragen: «Was ist gut?» und «Was ist besser?» passen auf alle dargebotenen Volksweisen, die mal nachdenklich stimmen, mal zum Schmunzeln einladen. Was erwartet eine Prinzessin, die schon alles hat? Ein Diadem aus Morgentautropfen ist ihr sehnlichster Wunsch, und die Goldschmiede im Königreich zittern um ihr Leben, denn keiner von ihnen ist in der Lage, es herzustellen. Mit feinen Strichen auf dem Streichpsalter (Saiteninstrument) erzeugt die Künstlerin Ziska Töne, die Tautropfen hörbar machen.

Dann wechselt eine Katze in Afrika ihre Lebenspartner wie die Hemden, weil der amtierende jeweils vom stärkeren Nachfolger gekillt wird. Und immer ist sie überzeugt, dass sie nun mit dem prächtigsten Geschöpf zusammenlebt. Wer aber am Schluss dieser Kette jenes Geschöpf wirklich ist, überrascht und wird hier nicht verraten.

Die Geschichte vom Kaiser von China, der Drachenmalerei beim besten Künstler des Landes bestellt, wird vom Duo mit einer Vokalise garniert, die mit «I-A-U-I-U» bestens in den Kaiserpalast passt. Dafür hat sich «Hans im Glück» in die Berge verirrt, doch die norwegische Version vom grimmschen Märchen nimmt mit Jodeleinlagen des Duos ein anderes Ende. Denn der Simpel, der mit einem Pferd auszog und mit nichts heimkehrt, besitzt den grössten Schatz: eine Frau, die für alles Verständnis hat.