«Was es braucht, sind offene Türen»

Noch lange nicht müde

Auch im Alter von einhundert Jahren ist der Verein Volkswirtschaft Berner Oberland noch lange nicht müde, neue Projekte anzugehen. «Wir haben zahlreiche Projekte am Start», sagte Präsident Jürg Grossen, GLP-Nationalrat, gestern an der Generalversammlung (siehe Haupttext). Im Jubiläumsjahr will der Verein eine Tour durch das Berner Oberland starten und an verschiedenen Anlässen zusammen mit Gewerbevereinen und weiteren Partnern den Austausch mit den Unternehmen und Behördenvertretern aus der Region pflegen und ausbauen. Zudem will die Organisation am Gemeindeworkshop und am Wirtschaftstreffen den Schwerpunkt auf die Verbindung von Wirtschaft und Politik legen und gerade auch junge Menschen ansprechen, damit diese den Weg in die Politik finden und der Wirtschaft eine wichtige Stimme geben.

Ein Thema im Jahr 2019 liegt zudem im Bereich der Arbeitsintegration. Der Verein ist daran, die Ausschreibung der beiden Programme Einzelcoaching und Berufliche Integration vorzubereiten, welche im 2020 erfolgen wird.

In seinem Jahresbericht 2018 wies der Präsident darauf hin, dass der Verein Volkswirtschaft Berner Oberland an zwölf Anlässen gegen eintausend Gäste aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Kultur begrüssen konnte. Diese Zahl zeige, dass die Veranstaltungen des Vereins beliebt seien und eben eine ideale Plattform zur Vernetzung bieten würden. Neu in den Vorstand gewählt wurden Marianna Lehmann, Gemeindepräsidentin Wilderswil, und Grossrat Andreas Michel, Gemeindepräsident Schattenhalb. Sie ersetzen Sandra Weber und Urs Graf . (sku)