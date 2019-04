Was den Star hierher führte

Wenn gestandene Männer in ihren 50ern zu Fans werden, dann will das was heissen. Andreas Grossniklaus – von allen Zäppu gerufen – aus Steffisburg ist einer dieser Männer, die eigentlich nicht so viel aus der Ruhe bringen kann. Seit mehr als 20 Jahren führt er seine Selfmade-Musikschule Unisono in Steffisburg; seit dem Umzug 2016 ins alte Dorfschulhaus ist aus der Musikschule mit Laden ein veritables Musikhaus mit Bistro und verschiedenen Untermietern geworden.