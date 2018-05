Warum geht es den Äschen schlecht?

Für Thun ist die Äsche nicht irgendein Fisch, befindet sich doch beim Seeausfluss bei der Schadau ein Laichgebiet von nationaler Bedeutung. Nichtsdestotrotz ist die Fischart in den letzten Jahrzehnten arg in Bedrängnis geraten – so stark, dass es den hiesigen Bestand ohne den Laichfischfang vielleicht gar nicht mehr gäbe.

Der Äschenlaichfischfang hat in Thun seit 1961 Tradition. Er findet jeweils im Frühjahr zu Beginn der Laichzeit statt (siehe Kasten). Auch in diesem Jahr stachen jeweils in der Abenddämmerung Mitglieder der Fischerei-Pachtvereinigung Thun mit ihren Booten zur Seemündung und legten dort, wo die Fische laichen, ihre Netze aus. Unter der Leitung von Obmann Markus Dubach wurden sie um halb neun Uhr wieder eingeholt, in der Hoffnung, die eine oder andere der selten gewordenen Äschen habe sich darin verfangen.

Seit den 1990er-Jahren istder Bestand stark rückläufig

Während der Laichfischfang in erster Linie der Aufzucht und dem Erhalt von Stützbesätzen dient, liefert er über die Zeit wertvolle Informationen über die Entwicklung der Bestände. Wie die Statistik der Fischerei-Pachtvereinigung Thun eindrücklich belegt, ist die Anzahl der Äschen in der Region seit 1990 stark rückläufig. Noch zwischen 1961 und 1980 bewegte sich die Anzahl der gefangenen Rogner, also der weiblichen Fische, zwischen 70 und 487 pro Jahr. In den letzten 20 Jahren jedoch, also zwischen 1998 und 2017, wurden nur noch 5 bis 162 Rogner pro Jahr gefangen. Durchschnittlich ist der gesamte Bestand seit 1990 um über 80 Prozent zurückgegangen.

Gerade die Anzahl der Weibchen hat noch drastischer abgenommen als die der Männchen (Milchner). Das Allzeitminimum von 5 gefangenen Rognern stammt vom letztjährigen Laichfischfang. Zwar gingen dieses Jahr wieder etwas mehr Rogner ins Netz, nämlich 10 Stück, doch mit der zweittiefsten je gemes­senen Anzahl kann von keiner ­Erholung die Rede sein.

Eine gefangene Äsche: Nach dem Streichen wurden die Fische wieder in ihren heimischen Gewässern ausgesetzt. Bild: Patric Spahni

Warum ist es der hiesigen Äschenpopulation in den letzten Jahrzehnten so schlecht ergangen? «Mögliche Gründe für den markanten Schwund der Population gibt es viele», sagt Renato Frauchiger, Präsident der Fischerei-Pachtvereinigung Thun. Veränderungen im Lebensraum oder Pestizideinträge aus der Landwirtschaft könnten sich laut Frauchiger negativ auf den Bestand ausgewirkt haben. Veränderungen im Lebensraum oder bezüglich des Angebots an Nährtieren wären ebenfalls schlüssige Erklärungen. Aus seiner Sicht sind es aber vor allem der Gänsesäger und die Klimaerwärmung, die der Fischart zusetzen.

«Die Anzahl der fischfressenden Gänsesäger hat in den letzten Jahren stark zugenommen», sagt Frauchiger, «gleichzeitig steht die Ente selbst unter Schutz.» Auf der roten Liste ist ihr der Status «verletzlich» zugeteilt.

Ist die Klimaerwärmung hauptverantwortlich?

Beim Äschenlaichfischfang in Thun sind auch Naturwissenschaftler der Universität Lausanne zugegen. Unter der Leitung von Claus Wedekind, Professor für Biologie, untersuchen sie die genetische Variabilität, die bei der aktuellen Grösse der Population unter Umständen zum Problem werden könnte. Welcher Stressfaktor wie stark für den Rückgang der Äsche verantwortlich ist, das kann laut Wedekind noch nicht mit genügender Sicherheit gesagt werden.

Hinsichtlich des Faktors Klimaerwärmung hebt er aber hervor: «Die Temperaturmessungen des Bunds zeigen einen Anstieg der mittleren Wassertemperatur von circa 1,5 Grad Celsius seit den 1970er- und 1980er-Jahren. Dabei gab es einen markanten Temperatursprung zwischen 1987 und 1988, der auch in den meisten anderen Mittellandflüssen beobachtet werden konnte.»

«Mögliche Gründe für den markanten Schwund der Population gibt es viele.»Renato Frauchiger, Präsident Fischerei-Pachtvereinigung Thun

Dass der Klimawandel keine vernachlässigbare Rolle spielt, bestätigt der kantonale Fischereiinspektor Thomas Vuille. Laut Vuille haben die Äschenbestände nicht nur in Thun seit 1990 abgenommen. «Die Beobachtung, dass voneinander unabhängige Populationen in der ganzen Schweiz in sehr ähnlichem Mass und relativ zeitgleich zurückgehen, spricht dafür, dass übergeordnete Faktoren wie der Klimawandel an dieser Entwicklung beteiligt sind», sagt der Fischereiinspektor.

Dabei stellen nicht nur die wärmeren Wassertemperaturen ein Problem für den Fisch dar. Die zuletzt häufig aufgetretenen Frühlingshochwasser würden jeweils einen Grossteil der frisch geschlüpften und noch schwimmschwachen Jungfische ausschwemmen, sagt Vuille. Und auch die begradigten, hart verbauten Flussläufe und der Frassdruck durch Gänsesäger und Kormorane spielten eine Rolle.

Lebensraumaufwertung auch in Thun geplant

Wie soll nun der Äsche am besten geholfen werden, wenn der Grund für ihren Rückgang nicht eindeutig klar ist? «Solange nicht genügend klar ist, welcher Stressfaktor wie stark wirkt, sollte das Vorsichtsprinzip gelten. Das heisst, jede mögliche Belastung der Population sollte auf das Minimum reduziert werden», sagt Claus Wedekind.

«Jede mögliche Belastung der Population sollte auf das Minimum reduziert werden.»Claus Wedekind, Professor für Biologie

Das Berner Fischereiinspektorat hat indes bereits einige Massnahmen erlassen, um die Äsche zu schonen. So wurde beispielsweise der Befischungsdruck seit 2011 gesenkt, indem die Fangzahlbeschränkungen verschärft oder das Fangmindestmass von 32 auf 36 Zentimeter erhöht wurden. Als wirkungsvollste Massnahme haben sich laut Thomas Vuille aber verschiedene Formen von Lebensraumaufwertungen erwiesen. Dazu gehören Fischwanderhilfen, Kiesschüttungen zur Verbesserung der Fortpflanzung und die Schaffung von strömungsberuhigten Uferstrukturen für die schwimmschwachen Brütlinge. Solche Strukturen zur Förderung der Äschen wurden beispielsweise diesen Winter in der Aare in Interlaken und in Bern eingebaut. Weitere seien auch für die Aare in Thun in Planung, sagt Vuille.

Um den Rückgang noch effi­zienter zu bekämpfen, müsste die Wirkung der verschiedenen Stressfaktoren erst noch genauer erforscht werden. Und gegen die Auswirkungen des Klimawandels können wohl auch die Aufwertungen der Lebensräume nur einen begrenzten Beitrag leisten. So wird die Äsche für ihr Überleben bestimmt auch in nächster Zukunft auf den Laichfischfang angewiesen sein. (Thuner Tagblatt)