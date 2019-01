«‹Schwanensee› – das Staatliche Russische Ballett Moskau. Russlands erfolgreichstes Tour-Ensemble im Januar 2019 zurück in der Schweiz.» So wirbt die KKThun AG auf ihrer Website für die Ballettaufführung vom 15. Januar. Zwei Zeilen später wird eine Veranstaltung vom 24. Januar beworben: «‹Schwanensee› – Russian Classical Ballet, die renommierte Moskauer Kompanie, die von der berühmten Tänzerin Evgeniya Bespalova geleitet wird, zum ersten Mal in der Schweiz, um eine Neuproduktion des Meisterwerks des klassischen Balletts zu präsentieren.»