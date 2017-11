Wäsche Perle AG sorgt für Wertschätzung

Man sieht sie in Interlaken oft, die weissen Nutzfahrzeuge mit dem blauen Perlenlogo. Sie gehören der Firma Wäsche Perle AG, die dafür sorgt, dass Tisch-, Bett- und Frotteewäsche und auch Arbeitsuniformen von Hotels und Gastrobetrieben aus dem Berner Oberland und der Innerschweiz stets so sauber sind, wie es die Gäste erwarten dürfen. Seit 2004 wird im WSI-Industriepark an der Kammistrasse gewaschen, gemangelt und gebügelt – mit der grossen Erfahrung, die in vierzig Jahren in der Wäscherei des Hotels Metropole Interlaken gesammelt wurde.

50 Mitarbeitende sorgen dafür, dass täglich acht bis zwölf Tonnen Wäsche abgeholt und gepflegt zurück in die Betriebe kommen. Zum Teil ist es hoteleigene Wäsche, zum Teil wird sie von der Wäsche Perle AG vermietet oder verleast. Die Wäsche Perle arbeitet mit Institutionen zusammen, welche Personen mit psychischen Schwierigkeiten begleiten. Es sind dies das Zentrum Seeburg, die Fachstelle Arbeitsintegration Thun, Job Coach Placement, die Volkswirtschaft Berner Oberland und Heks.

Jeder nach seinen Stärken

«Wir bieten Praktikumsplätze zur Abklärung und gliedern Menschen in den ersten Arbeitsmarkt ein. Wir nehmen, soweit es möglich ist, Rücksicht auf spezielle Bedürfnisse. Wir schauen, wo die Menschen ihre Stärken haben, und setzen sie entsprechend ein. Wenn jemand zum Beispiel lieber allein als im Team arbeitet, bekommt er nach Möglichkeit einen passenden Arbeitsplatz», sagt Lukas Röthlisberger, Geschäftsführer der Wäsche Perle AG.

Wer es schafft, ist voll im Arbeitsprozess integriert und erhält einen Lohn und Leistungen gemäss dem Gesamt­arbeitsvertrag des Schweizer Gastgewerbes. «Uns hat überrascht und gefreut, dass wir den Thuner Sozial-Stern bekommen», sagt Stephan Zimmermann, Inhaber der Wäsche Perle AG. Angemeldet für die Nomination wurde sie vom Zentrum Seeburg, wo Menschen mit psychischen Handicaps betreut werden – viele davon mit dem Ziel, im normalen Arbeitsprozess bestehen zu können.

Angenehme Atmosphäre

«Eine soziale Institution sind wir nicht. Spezielle Betreuerinnen und Betreuer gibt es nicht. Aber wir sorgen dafür, dass die Mitarbeitenden sich wertgeschätzt fühlen und ihr Selbstvertrauen wieder stärken und dadurch aufbauen können», sagt Röthlisberger. Die Arbeiten im Betrieb wie das Sortieren der Wäsche nach Grösse und das Mangeln seien zum Teil repetitiv, erforderten aber Durchhaltevermögen.

Ein Augenschein im Betrieb zeigt, dass die Atmosphäre angenehm ist: Die Mitarbeitenden sind freundlich, und es riecht überhaupt nicht nach Waschküche oder Chemie. Der Betrieb verfügt über einen modernen Maschinenpark mit zwei Waschstrassen; Fleckenscanner und Waschmitteldosierungen sind automatisiert, überschüssige Energie wird weiterverwertet. «Der Preis erfüllt uns mit Freude und ehrt die Arbeit des ganzen Wäsche-Perle-Teams. Die Auszeichnung ermöglicht es, einen weiteren spezifischen Abklärungsplatz ab Frühling 2018 anzubieten», sagt Röthlisberger. (Thuner Tagblatt)