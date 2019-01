Dazu können neben dem Grundlagenbericht auch Fragebogen bezogen werden. An der Informationsveranstaltung vom Donnerstag im Mehrzweckgebäude Hagen in Wattenwil betonte Stefan Maurer, Gemeindepräsident von Pohlern und Leiter der Vorbereitungsgruppe, dass die Bürger ihre Meinungen offen äussern sollen: «Für uns sind alle Bemerkungen wichtig», so Maurer. Die Fragebogen können auch anonym abgegeben werden. Den Grundlagenbericht bezeichnete Maurer als gute Hilfe für die Meinungsbildung.

Gründlich vorbereitet

Der Bericht enthält Details zu den Bereichen Organisation, Immobilien, Strassen, Abfallentsorgung, Bildung sowie Finanzen und Steuern. Den Bericht haben Vertreter aus allen drei Gemeinden gemeinsam erarbeitet.

Patricia Zoebeli, Mitarbeiterin beim Amt für Gemeinden und Raumordnung, hat die Vorbereitungsarbeiten begleitet. Sie informierte über die Ausgangslage und darüber, dass die mögliche neue Gemeinde vom Kanton eine ­Fusionsfinanzhilfe von rund 894'000 Franken erwarten dürfe.

Höhere Steuern für Kleine

Diese Information vermochte bei einigen Anwesenden die Tatsache nicht aufzuwiegen, dass nach einer Fusion in den beiden kleinen Gemeinden die Steuern erhöht werden müssen. Vorgesehen ist eine Steueranlage von 1,84 Einheiten.

In Pohlern ist die Anlage derzeit bei 1,72, in Forst-Längenbühl bei 1,70 und in Wattenwil bei 1,94. Der Wattenwiler Gemeindepräsident Peter Hänni und der Gemeindepräsident von Forst-Längenbühl, Kurt Kindler, betonten, dass diese Anpassungen auf genauen Berechnungen basieren.

Gemeinde hiesse Wattenwil

Im Verlauf der Informationsveranstaltung wurden weitere Fragen gestellt. Die Anwesenden vernahmen unter anderem, dass die fusionierte Gemeinde «Wattenwil» heissen soll, die Anschlussgemeinden ihre Ortsnamen und Ortstafeln aber behalten werden, die Adressen so bleiben, wie sie sind, die Schule für alle Gemeinden gesichert ist und dass die Vereine die bestehenden Gemeindewappen nach wie vor werden nutzen können. Regierungsstatthalter Marc Fritschi beantwortete die Frage eines sichtlich aufgebrachten Bürgers, wer in Zukunft Sanierungen von defekten Schwellen in der Gürbe übernehme.

«Das bleibt nach wie vor Sache des dafür verantwortlichen Wasserbauverbandes.» Sollten trotz der detaillierten Ausführungen im Grundlagenbericht, in dem auch spezifisch über die Burgergemeinden, die Kirchgemeinden und die Flurgenossenschaften berichtet wird, noch weitere Fragen auftauchen, stehen die Mitglieder der Gemeinderäte und die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltungen für Auskünfte zur Verfügung.