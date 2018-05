Von der Dachterrasse in den See

Eine komplette Entenkükenfussballmannschaft erblickte vor einigen Tagen das Licht der Welt: Elf kleine Entlein schlüpften auf einer Dachterrasse im Gwatt aus den Eiern. Der eigentliche ­Bewohner Oskar Inderbitzin hatte die Entenmutter schon Anfang April beobachtet, als sie die Terrasse ein erstes Mal inspiziert hatte.

Bevor die Kleinen schlüpften, schloss der Gwatter vorsorglich sämtliche Öffnungen, durch die ein kleines Entchen hätte fallen können. Auch danach kümmerte er sich rührend um die Entenfamilie: «Um zum See zu gelangen, hätten sie vom dritten Stock auf den Boden und danach über die Gwattstrasse gehen müssen», erzählt Inderbitzin.

Damit die Entenmutter sich und die elf Küken diesen Gefahren nicht aussetzen musste, übernahm Inderbitzin den Transport: Er verfrachtete erst die heftig zeternde Mutter in eine grosse Kartonschachtel.

Danach sei es kein grosses Problem gewesen, die Jungen zur Mutter in die Schachtel zu legen. Zuvorderst am Hechtweg liess Inderbitzin die Entenfamilie am Seeufer frei. Mutter und Kinder seien sofort ins Wasser gestiegen und davongeschwommen. (Thuner Tagblatt)