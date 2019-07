Von Zauberwald bis James Bond

Es ist ziemlich eng im «Taubenschlag». Matratzen auf urchigen, von Wand zu Wand eingebauten Hochbett-Holzgestellen, offene Holzregale für alles, was man so in ein Lager mitnimmt. Der «Taubenschlag» ist einer der nach Tierbehausungen benannten Schlafräume des Jugendpavillons in Mürren, in dem die Zeit stillgestanden zu sein scheint. Gegenwärtig logieren die grösseren Buben der Tagi Thun im Taubenschlag.