Von Viola über Horn bis Slam-Poetry

Ein Konzert pro Monat – und stets am Samstag um 16.15 Uhr im Rathaus

Die Reihe «Im Rathaus um 4» startet in die 12. Saison:



• 6. Januar, Geisterballaden: Franz Schubert, Carl Loewe und andere; mit Sabine (Mezzosopran), Tuomas Kaipainen (Oboe), Christoph Zbinden (Klavier);



• 3. Februar, festliches Barockkonzert: Händel, Vivaldi, Telemann; mit dem Ensemble Prattica Terza, St. Petersburg:



• 3. März, «Diane et Actéon»: Jean Philippe Rameau und Johann Sebastian Bach; mit Sabine (Mezzosopran) und Tuomas Kaipainen (Blockflöte, Barockoboe), Juan Sebastian Lima (Theorbe), Rebeka Rusó (Viola da Gamba)



• 7. April, «Voces intimae»: ­Felix Mendelssohn, Jan Sibelius; mit dem Amar-Quartett, Anna Brunner (Violine), Anina Wöhrle (Violine), Marko Milenkovi? (Viola), Ofer Canetti (Violoncello);



• 5. Mai, Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge; mit The Hamburg Chamber Players, Jan Mardon (Violine), Julia Mensching (Viola), Rolf Herbrechtsmeyer (Violoncello);



• 2. Juni, Nordische Frühlingsmelodien: Edward Grieg, Claude Debussy, Richard Wagner und andere; mit Olga Papikian (Sopran/Klavier), Simon Nádasi ­(Klavier);



• 7. Juli, Pavane pour une infante defunte: Maurice Ravel, Ernest Chasson, mit Hana Gubenko (Viola), Timon Altwegg (Klavier);



• 4. August, «Syrinx»: Claude Debussy, Michel P. de Montéclair und andere; mit Olga Ivusheikova (Flöte), Alexander Gulin (Viola da Gamba), Sabine (Mezzosopran) und Tuomas Kaipainen (Blockflöte, Barockoboe), Fedor Stroganov (Cembalo);



• 1. September, Hornquartett Bern: Wolfgang Amadeus, Gioacchino Antonio Rossini, Eugène Joseph Bozza; mit Florent Lepetit, Diego Barone, Fausto Oppliger, Markus Oesch;



• 6. Oktober, «Il pastor fido»: Antonio Lotti, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi; mit Sabine (Mezzosopran, Traversflöte) und Tuomas Kaipainen (Blockflöte, Barockoboe, Barockfagott), Georgy Blagodatov (Cembalo);



• 3. November: Meistercellist ­Arto Noras spielt Bach mit Vital Frey (Cembalo);



• 1. Dezember: Slam-Poet Remo Rickenbacher, Sabine (Mezzosopran) und Tuomas Kaipainen (Barockfagott), Juan Sebastian Lima (Theorbe).



Infos/Tickets: www.um4.ch ­(Konzertkasse ab 15.15 Uhr).