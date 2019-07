Von Supernagern umzingelt

Fünf Biber ohne Familien wirken tatkräftig am Dittligsee, eine Familie gräbt und nagt am Mühlebach, und mindestens eine Familie Biber gräbt Löcher und baut an einer Burg am Geistsee. Biber sind nicht nur die grössten einheimischen Nagetiere in Europa – auch ihr Einfluss auf die Umgebung ist gross.