Von Solidarität und Schönheits-OPs

«Es gibt keine Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Die Bestimmung der Frau ist Kinder zu gebären und ihnen und ihrem Mann ein Heim zu schaffen.» Aus der Mottenkiste zog Gisela Feuz das Zitat von Jean-Jacques Rousseau und betonte, heute fände kein Männer-Bashing statt. Was blieb übrig von Rousseaus Frauenbild aus dem 18. Jahrhundert?

Die BDP-Politikerin Ursula Haller erinnerte sich an die 80er-Jahre, als sie in den Gemeinderat gewählt wurde. In vielen Gremien sei sie die erste Frau gewesen. Wenn die Herren ihr inhaltlich nicht beikamen, sei sie auf ihr Äusseres reduziert worden. In dieser Zeit trug sie den Spitznamen «Alpenbarbie» davon. «Ein Mann ändert die Krawatte und ist wie neu. An einer Frau wird ständig rumgekrittelt», ereiferte sich die 69-Jährige.

Die Internetaktivistin Jolanda Spiess-Hegglin erlebte Schlimmeres, als sie beim Fall Landammannfeier einem Shitstorm ausgesetzt war. Sie gründete den Verein Netz Courage, der bei Internethetze hilft, und entwickelte Strategien, um Hetzern das Handwerk zu legen.

Sie strenge Vergleiche an, in denen die Angreifer bar ihrer Anonymität meist einlenken. Tun sie das nicht, stelle sie Strafanzeige. «Ich habe noch nie eine Verhandlung verloren!» sagte die Aktivistin.

Für sprachliche Korrektheit

Als Aushängeschild des TV-Jugendsenders Joiz avancierte Gülsha Adilji zur gefragten Kolumnistin für Printmedien. Anfangs habe sie auf Facebook alles gelesen, inzwischen interessiere sie das nicht mehr.

Die Frage von Moderatorin Feuz, ob sie in ihrer Wortwahl auf Genderkorrektheit achte, bejahte die Autorin mit Nachdruck: «Dinge, die man wiederholt, werden zur Wahrheit – auch die Fehler.»

«Kometen stinken nach faulen Eiern, Pferdemist, Essig und Aminosäuren», erklärte die Astrophysikerin Kathrin Altwegg und nahm die Berührungsangst vor ihrer Profession: «Mädchen trauen sich Naturwissenschaften traditionell nicht zu.» Dafür bestehe kein Grund. Nach der Matura habe sie Archäologie studieren wollen, doch sie schwenkte auf Astrophysik um, denn Altertumsforschung habe sich besser als Hobby geeignet.

Ihre handwerklichen Berufswünsche musste Cynthia Wolfensberger aufgeben. Dafür studierte sie Medizin Fachrichtung plastische Chirurgie. Ob ihr Beruf nicht antifeministisch sei?

«Das kann man mir unterstellen, aber ich unterstütze Frauen!» sagte die Ärztin Wolfensberger und nannte als Beispiel eine 70-jährige, die ihr Kinn richten lassen wollte. Die Patientin habe darunter gelitten, weil ihr einst eingepflanzt wurde: spitzes Kinn, böser Sinn. Sie hätte ihr helfen können.

In der Sendung «Zytlupe» auf SRF 1 nimmt die Satirikerin Stefanie Grob kein Blatt vor den Mund. Inzwischen habe der Sender einen Ombudsmann, um die Reaktion von Hörern auszuwerten.

Eine Weile mache sie das bei negativen Reaktionen für gewisse Themen mundtot. Im letzten Sommer bezeichnete die Satirikerin Bauern als subventionierte Brunnenvergifter. «Ein halbes Jahr durfte ich das Thema Pestizide nicht aufgreifen, aber am Samstag gehe ich damit wieder auf Sendung», kündigte Grob gelassen an.

«Genauso gut wie Männer»

Die Runde voller Frauenpower resümierte, dass die Politik in der Pflicht sei, gleiche Bezahlung von Frau und Mann durchzusetzen. Drehbücher, in denen Frauen unter die Haube sollen, oder Magazine und Werbung voller Diät- und Beautytipps sollten endlich Geschichte sein.

Weiter wurde für sprachliche Genauigkeit, Frauensolidarität, und Vernetzung plädiert. Kathrin Altwegg forderte, Schluss zu machen mit Glaubenssätzen, die Mädchen und Frauen reduzieren: «In allen Belangen sind wir genauso gut wie Männer!» (Thuner Tagblatt)