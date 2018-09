Von Pohlern zu «Die Höhle der Löwen»

Not macht erfinderisch. Diese Erfahrung machten vor Jahren auch Sandra und Sven Arnold. Das junge Ehepaar aus Pohlern hatte grosse Mühe mit der Reinigung seiner Kaninchen-, Meerschweinchen- und Katzenkistchen.

«Trotz Chemie und Schrubben blieben Urin- und Kalkflecken zurück», sagt Sven Arnold. «Unsere neuen Kunststoffboxen sahen schon nach wenigen Monaten ziemlich übel aus.» Also beschloss das Paar, selbst den Kampf gegen die Verunreinigungen aufzunehmen.

Zwei Jahre lang tüftelten die beiden. Ihr Ziel: Eine Mixtur schaffen, die Wirkung zeigt, aber nicht schädlich für Mensch und Tier ist. «Wir recherchierten, berechneten und stellten unzählige Versuche an», blickt Sandra Arnold zurück. Eine anspruchsvolle Arbeit, die sich für die Eltern der zweijährigen Zwillinge Nico und Luca oftmals bis tief in die Nacht hineinzog.

Positive Rückmeldungen

Dann endlich der Durchbruch: Zusammen mit einem Labor entwickelten Sandra und Sven Arnold eine Rezeptur aus fünf Inhaltsstoffen, deren Verhältnis untereinander die ­gewünschte Leistung brachte. «Den Prototyp liessen wir von mehreren Züchterkollegen testen», sagt Sven Arnold, lang­jähriges Vorstandsmitglied des Rhönkaninchenklubs Schweiz. «Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv.»

Das Erfinderduo gab seiner Neuheit einen Namen – «Sanilu Clean» – zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der Familienmitglieder. Es liess die Marke europaweit schützen und wagte sich an die Herstellung grösserer Mengen. Als gelernte Detailhandelsfachfrau kümmerte sich Sandra Arnold um die Gestaltung der Etiketten sowie einer Gebrauchsanweisung in drei Sprachen. Gleichzeitig baute sie eine Website mit Onlineshop auf.

Nach den Investitionskosten befragt, spricht Sven Arnold von gut 80'000 Franken. «Aus den eigenen Ersparnissen», präzisiert der gebürtige Ostdeutsche, der als Patrouilleur für den TCS arbeitet. Erhältlich sei das ausschliesslich in der Schweiz hergestellte Reinigungsmittel nicht nur online, so Arnold, sondern auch in einigen Zoohandlungen «und hoffentlich bald bei einem Grossverteiler».

«Es ging um alles oder nichts.»



Sven Arnold

Um die Leistung ihres Produkts vorzuführen, nahmen Arnolds Anfang des Jahres nicht nur an der schweizweit grössten Kleintierausstellung teil, sondern trauten sich auch auf die ganz grosse Bühne. Und zwar geradewegs in «Die Höhle der Löwen», einer deutschen Unterhaltungsshow, die Start-up-Unternehmen die Chance bietet, ihre Geschäftsidee vor Investoren zu präsentieren (vgl. Kasten). «Wir gehörten zu den 90 Kandidaten, die aus rund 1800 Bewerbungen ausgewählt wurden», sagt Sandra Arnold – nicht ohne Stolz.

Der Auftritt vor laufender Kamera dauerte nur wenige Minuten. «Es war ein unbeschreibliches Erlebnis», schwärmt Sven Arnold. «In der knappen Zeit mussten wir die fünf Jurymitglieder von uns und unserem Produkt überzeugen.» Ein Drahtseilakt? «Es ging um alles oder nichts», lautet die knappe Antwort des 34-Jährigen.

Will heissen, gefällt das Konzept, winken Geld, Netzwerk und Know-how. Fällt es durch, droht die Blamage vor einem Millionenpublikum. Und, bissen die Löwen an? Arnolds geben sich bedeckt: «Das werden wir in einer der zwölf Folgen der neuen Staffel sehen, die derzeit am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt wird.»

Es geht voran

So oder so hat sich bei den Jungunternehmern seit der TV-Aufzeichnung in Köln viel getan. Rezeptur und Produktion des «Sanilu Clean» wurden weiter optimiert. Das Reinigungsmittel erhielt eine neue Aufmachung. «Zudem gründeten wir eine GmbH und passten unsere Internetseite an», berichtet Sandra Arnold.

«Wir hoffen», schiebt sie nach, «auch international noch weiter zu wachsen.» Die Bilanz nach einem Jahr? Für das umtriebige Paar, das nebst 18 Kaninchen auch noch ein Dutzend Wachteln und ein Biotop mit Goldfischen betreut, durchaus erfreulich. «Die Verkaufszahlen liegen über den Erwartungen, und der Kundenstamm im In- und Ausland steigt kontinuierlich an.»

www.sanilu.ch (Thuner Tagblatt)