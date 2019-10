Von A(ktzeichnen) bis Z(auberlaterne)

Eigentlich halten sich Chamäleons am liebsten in Bäumen und Sträuchern auf. Am Wochenende kommt das schuppige Kriechtier aber in die Stadt, um an zig Orten Kulturluft zu schnuppern. Das Tierchen, das seine Augen überall hat, ist das Wappentier der Kulturnacht, die ganz Thun jeweils in eine grosse Bühne verwandelt.