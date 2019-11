Vom Kornkreis ins Bett auf der Bühne

Auch wenn Rittmeyer sämtliche Register zog, blieb das grosse Bett mit Bauer Roman Zemp auf der Bühne ein Geheimnis. Um den von der Überwachungsanlage «Visitors Schreck» in einem Kornfeld ins Koma versetzten Bauern Roman Zemp spann Rittmeyer Geschichte um Geschichte.

Das Publikum hing dem Wortvirtuosen buchstäblich an den Lippen. Man litt mit, wenn ein überforderter Polizeiwachtmeister an der eilends einberufenen Medienkonferenz die Gemüter zu beruhigen versuchte und dazu aufrief, «sich an die Fakten zu halten».

Der Hüter des Gesetzes gab damit gleich das nächste Stichwort: Halt im Leben. Anschaulich berichtete Rittmeyer vom Kauf eines «Faktums», an das sich alle dankbar hielten, das mit der Zeit aber den Reiz des Neuen verlor und erst in den Keller, dann ins Internet gestellt wurde.

Volle Aufmerksamkeit war gefordert, um die vielen Figuren und Episoden erfassen zu können. In der zweiten Programmhälfte hatte Rittmeyer dann immer mehr Lacher auf seiner Seite.

So ernteten die Szenen rund um ein Interview nach dem 1:0 aus 30 Metern, den ersten Einsatz des frisch eingebürgerten Slaven Jovan im Wahlbüro samt fallenden Blütenblättern («Musterfall Demokratie») oder den Wanderfreund Hanspeter Brauchli mit Hütehund Poseidon grossen Applaus.

Höchstspannung bis zuletzt

Das führte zu zwei weiteren Müsterli, die unter anderem «die Frage nach dem praktischen Nutzen solcher Abende» klärten. Der Versuch einer Antwort: mit dem Akteur in verschiedene Rollen schlüpfen und die unmöglichsten Stationen auf der Gefühlsklaviatur des Lebens hautnah miterleben.

Der Dachstock der «Schüür» war erneut idealer Austragungsort für anspruchsvolle Comedy auf höchstem Niveau. Auf eins warteten die rund 100 Gäste jedoch vergebens: das Erwachen von Roman Zemp – und das Gedicht, das auf Anweisung eines Kritikers erst «auf nichts als auf seinen Titel» reduziert wurde und dann auf Rat des Verlegers gar nie zur Aufführung gelangen sollte.

Durchaus möglich, dass Altmeister Rittmeyer dermaleinst mit dieser Geschichte zu einem weiteren Galopp auf Hirnzellen und Lachmuskeln seines Publikums ansetzen wird.