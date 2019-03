«Wir können das vergangene Jahr als Jahr der Veränderungen bezeichnen», sagte Verwaltungsratspräsident Hans-Rudolf Zaugg an der Generalversammlung der Raiffeisenbank Steffisburg auf dem Expo-Gelände in Thun. Der Präsident sprach damit vorab die Veränderungen in der eigenen Bank an, mit dem Wechsel in der Bankleitung, die Mitte 2018 infolge der Pension von Hansueli Aebersold an dessen bisherigen Stellvertreter Martin Bruppacher überging.