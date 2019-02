Mit einer kleinen Feier ehrte die Gemeinde Hilterfingen eine Bür­gerin und acht Bürger für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Sport, Beruf und Kultur. Yael Berger wurde im Golf bereits in der Gruppe U-14 für eine Medaille geehrt. Im vergangenen Jahr wurde sie in Interlaken Schweizer Meisterin in der Kategorie U-18. Dafür habe sie in den Sommermonaten fast jeden Tag trainiert. Nur nach den Turnieren gönne sie sich ein bis zwei Tage Erholung, erklärte sie.