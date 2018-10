Verschwinden die Mücken, wenn es kalt wird?

Goldenes Herbstwetter hin oder her, in den vergangenen zwei Wochen überlegte sich zweimal, wer auf dem Mühleplatz oder Aarequai die Sonne bei einem Kaffee geniessen wollte. Millionen schwärmender Insekten stellten in der Thuner Innenstadt entlang der Aare manche Passanten auf eine Nervenprobe. Die aussergewöhnlich hohe Anzahl der Insekten verwunderte indes sogar Experten.

Beantwortet ist unterdessen zumindest die Frage, welche Art von Insekten Thunerinnen und Thuner durch ihre anzahlmässige Überlegenheit um sich fuchteln liess. Entgegen der ursprünglichen Annahme von Christian Kropf, Professor für Zoologie und Kurator im Naturhistorischen Museum Bern, handelt es sich nicht um Fliegen, sondern um Mücken, genauer um sogenannte Kriebelmücken.

«Kriebelmücken sind kleine schwarze Mücken, die aufgrund ihres gedrungenen Aussehens sehr stark Fliegen ähneln», sagt Kropf auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung. Laut dem Professor kommt diese Mückenfamilie in unseren Breitengraden sehr häufig vor. Im Sommer finde man ihre Larven entlang der Aare unter jedem zweiten Stein, so Kropf. Inzwischen seien aus den Larven neue Mücken geschlüpft und ausgeschwärmt, um sich zu paaren.

Ursache ist kaum zu erörtern

Aussergewöhnlich bleibe aber die riesige Menge der Mücken, die derzeit schwärmten, sagt Kropf. Über den Grund dafür kann auch er nur spekulieren: «Denkbar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Hitzesommer gibt. Die Fische hatten Stress und konnten nicht wie gewohnt jagen, was das Überleben der Larven womöglich begünstigte.» Aber dies sei reine Spekulation. Der tatsächlichen Ursache auf den Grund zu gehen, würde sich sehr schwierig gestalten, betont Kropf.

Auch wie lange die Paarungszeit und damit das aussergewöhnliche Spektakel noch anhalte, könne nicht genau gesagt werden, sagt Kropf, da es davon abhänge, über welchen Zeitraum die Larven geschlüpft seien. «Ich nehme aber an, dass sie nicht mehr lange dauert. Spätestens wenn es kalt wird, ist sicher Schluss.» Gut möglich also, dass mit dem Kälteeinbruch vom Wochenende das Kuriosum ein jähes Ende nimmt.

Vor Stichen verschont

Weltweit gibt es rund zweitausend Kriebelmückenarten, und eine genaue Bestimmung ist selbst für Experten schwierig. Über 97 Prozent der Kriebelmücken sind Blutsauger, doch haben sich nur wenige Arten auf das Blut von Menschen spezialisiert.

Diese Arten können für die Thuner Mücken ausgeschlossen werden. «Sonst wären in Thun die Arztpraxen überfüllt», sagt Kropf. Übrigens: Auf ihre stoische Gelassenheit wurde die Thuner Bevölkerung insbesondere durch die männliche Kriebelmücke getestet. Auch unter den Proben, die Christian Kropf zugesandt wurden, befanden sich ausschliesslich männliche Exemplare.

Dies lässt sich durch das Paarungsverhalten der Mücken erklären. «Die Männchen halten sich dabei in der Nähe des Wassers auf, während die Weibchen weiter oben fliegen. Die Männchen versuchen dann, die Weibchen nach unten zu ziehen und sich mit ihnen zu paaren.»

(Thuner Tagblatt)