«Der Betrieb läuft gut, wir sind sehr zufrieden», hielt Margrith Gyger, Präsidentin Verein Alterswohnen Lerchenfeld, gegenüber dieser Zeitung fest. Das bestätigte sich auch an der gut besuchten Hauptversammlung. Das vor 17 Jahren vom Verein gemietete Haus mit sechs Wohnungen an der Lerchenfeldstrasse ist voll belegt. «Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass es so weitergeht», wagte sie einen Blick in die Zukunft.