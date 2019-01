Öffnung «wünschenswert»

Im Stadtrat standen die Fahrräder am Freitagabend wegen eines Postulats im Fokus. Die SP hatte darin den Gemeinderat gebeten, eine Ausweitung der Öffnungszeiten des Welcome-Centers Thun am Bahnhof zu prüfen. Dies würde «insbesondere die Verfügbarkeit von Velospot» verbessern. Da das Center am Sonntag geschlossen sei, könnten dann auch keine Velospot-Tageskarten verkauft werden. «Wer kein entsprechendes Abo besitzt, dem steht Velospot am Sonntag nicht zur Verfügung», sagte Erstunterzeichnerin Katharina Ali-Oesch (SP). Sie sei von «vielen Auswärtigen» auf den Missstand hingewiesen worden. Auch im Sinne des Service public sei eine Öffnung der Schalter am Sonntag wünschenswert. Beim Velospot gelte es zudem, eine einfache digitale Lösung für Nichtabonnenten anzupeilen.

Zwei Themen vermischt

Der Gemeinderat schrieb in seiner Antwort auf den Vorstoss, dass die Ausgestaltung der Welcome-Center-Öffnungszeiten Sache von Thun-Thunersee Tourismus und dies auch so im Leistungsvertrag festgehalten sei. Überdies sei die Nachfrage nach einem offenen Center am Sonntag gering. Mehrere Stadträtinnen und -räte wiesen in der Folge darauf hin, dass im Postulat zwei Dinge vermischt werden. «Was die Verfügbarkeit von Velospot am Wochenende betrifft, bin ich ebenfalls der Meinung, dass das einfacher und moderner werden muss», sagte Susanna Ernst (FDP). Die Begründung zum geschlossenen Center sei indes «nachvollziehbar». Nicole Krenger (GLP/BDP) schloss sich dem Votum an: «Eine Öffnung am Sonntag ist nicht wirtschaftlich. Es ist hingegen selbstverständlich, dass es in absehbarer Zeit möglich sein muss, per Handy ein Velospot-Velo zu buchen und zu bezahlen.» Laut Verena Schneiter (EDU/EVP/CVP) deckt die heutige Chipkarte nicht alle Bedürfnisse ab.

Vor der Schlussabstimmung räumte Ali-Oesch ein, dass es «nicht wahnsinnig geschickt» gewesen sei, die zwei Themen in einen Vorstoss zu packen. Die SP hielt aber am Antrag fest, das Postulat anzunehmen, aber nicht abzuschreiben. Letzteres hatte der Gemeinderat gefordert. Die diesbezüglichen Meinungen in den Fraktionen waren geteilt. Am Ende nahm der Stadtrat das Postulat einstimmig an, schrieb es aber mit 24 zu 14 Stimmen nicht ab. Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) versprach, eine «smartere Lösung» zum Beziehen der Fahrräder zu prüfen.