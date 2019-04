Velofahrerin stürzt und verletzt sich

Am frühen Mittwochabend ist in Thun eine Velofahrerin gestürzt. Dabei hat sie sich verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Laut Mitteilung fuhr die Frau auf der Frutigenstrasse stadtauswärts in Richtung Kreuzung zur Talackerstrasse. Dabei stürzte sie aus noch unbekannten Gründen. Sie wurde schliesslich auf dem Trottoir gegenüber einer Tankstelle gefunden.

Nach der Erstbetreuung vor Ort wurde sie von einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.