Am Donnerstag um 14.35 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern an die Unterdorfstrasse in Steffisburg gerufen. Eine Velofahrerin kollidierte kurz vor der Verzweigung Erlenstrasse seitlich mit einem Lastwagen, der ebenfalls Richtung Dorfzentrum Steffisburg unterwegs war. Dabei kam die Frau zu Fall und blieb schwer verletzt liegen.