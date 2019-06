Vandalen zerstören Schul-Graffitiprojekt

«Theoretisch findet am Donnerstag die Vernissage des Projekts statt», sagt Manuela Berger, Mutter eines Kindergärtelers an der Bernstrasse. «Doch jetzt wurde das Werk über Pfingsten von Vandalen zerstört.» Unbekannte haben das Bild mit obszönen Zeichnungen und Sprüchen mit unter anderem rechtsradikalem Inhalt verschandelt, wie Bilder und Videos zeigen.

Prisca Loosli, Leiterin der Abteilung Bildung der Gemeinde Steffisburg, sagt auf Anfrage, dass die Unterführung Eigentum des Kantons sei – nur er könnte in dieser Sache theoretisch Anzeige erstatten.

Der Vorfall sei bei der zuständigen Stelle deponiert worden. Weiter werde die Schulleiterin heute einen Brief an alle Eltern herausgeben, in dem festgehalten wird, dass man der «respektlosen Tat so wenig Raum wie nötig» geben wolle. Am Donnerstagmorgen werden Kinder und Lehrpersonen die Fische neu bemalen.