Vandalen haben gewütet – Iglus zerfetzt

«Wir sind zutiefst betroffen über die Ereignisse der Weihnachtsnacht», sagt Marco Oswald, Inhaber der Agentur Textcube. Zum dritten Mal hatten er und sein Team den Weihnachtszauber beim Bauernhaus neben dem Zentrum Oberland in Thun-Süd, in dem die Agentur eingemietet ist, organisiert. «Zwischen 6000 und 8000 Personen haben dieses Jahr an den 16 Eventabenden teilgenommen, und es gab nie ein Problem», erklärt der Initiant der Veranstaltung weiter.

Dies änderte sich in der Nacht auf Dienstag. Am Dienstagmorgen musste der Hausdienst des Zentrums Oberland auf seiner Tour ums Gebäude feststellen, dass an allen sechs Iglus mutwillig die Planen zerschnitten oder zerrissen worden waren. Weiter seien Kabel zerschnitten und die Spitzen von Tannenbäumen gekappt worden. Überall hätten Jägermeisterflaschen und Red-Bull-Dosen herumgelegen. Entstanden ist ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Migros erstattet Anzeige

Auch die Migros Aare als Liegenschaftsbesitzerin ist enttäuscht über den Vorfall und verurteilt die Tat. «Die Leitung des Zentrums Oberland wird gegen un­bekannt Anzeige erstatten. Über das weitere Vorgehen und den Betrieb in den Igluzelten wird zur Zeit mit dem Initiator Marco Oswald verhandelt», schreibt das Unternehmen in seiner Stellungnahme.

Die Berner Kantonspolizei teilt auf Anfrage mit, dass bisher keine Anzeige eingegangen sei. Weitere leichte Fälle von Vandalismus haben sich laut Kapo in der Stadt Thun in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember zugetragen. Dabei wurden unter anderem Briefkästen an der Aarestrasse sowie ein Billettautomat am Bahnhof demoliert. Ausserdem seien aus dem gleichen Gebiet Sprayereien und entfernte Schachtdeckel gemeldet worden.