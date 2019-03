«Die Seerettung Thunersee ist nach unruhigen Jahren gut unterwegs. Dazu beigetragen hat sicher die Wettersituation, indem wir von starken Winden während der Hauptfrequenzen auf dem See verschont blieben», sagt Christoph Joder, Präsident des Vereins Seerettung Thunersee an der Hauptversammlung im Neuhaus am Mittwochabend.