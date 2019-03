Unfallstellen sollen entschärft werden

«Wir unterstützen das städtische Gesamtverkehrskonzept», hielt Präsident Christoph Ott in der Alten Reithalle an der gut besuchten Hauptversammlung des Westquartierleists (WQL) fest. Der Leist habe in der Mitwirkung moniert, dass die aktuellen Unfallhotspots entschärft werden müssten. Solche Hotspots befinden sich an den Vergabelungen Stockhorn-/Mittlere Strasse (Bereich Heilsarmee) und Länggasse/Allmendingen Allee. Ansonsten verlief das Berichtsjahr ruhig und gut.