«Ufe mit de Klimaziel, abe mitem CO2!»

Eine Mutter meint: «Der Klimastreik ist als Jugendbewegung entstanden – mittlerweile ist er längst mehr als das. Und natürlich braucht es uns Erwachsenen, die sich solidarisieren, die unterstützen und vor allem: Wir sitzen jetzt in den Entscheidungspositionen.

Bis unsere Kinder da sitzen, wo sie Einfluss nehmen können auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, ist viel zu viel kostbare Zeit verstrichen. Und meine Generation hat schon viel zu viel von dieser kostbaren Zeit verstreichen lassen.»

Auf die Forderung der Gegenseite, doch erst mal vor der eigenen Haustür aufzuräumen, meint sie: «Niemand muss perfekt sein, um seine Stimme zu erheben! Jeder persönliche Beitrag zum Klimaschutz ist wichtig und richtig, aber wir sind auf der Strasse, um die Politik zu verändern.»

Teil der Lösung

«Manchmal verliert man den Glauben», sagt Linus, als er zum Schluss wieder das Mikrofon übernimmt. «Zum Beispiel, wenn man in den sozialen Medien die Kommentare liest. Man wird ausgelacht, missverstanden, verspottet: Geht doch zur Schule, werdet Wissenschaftler, und dann löst eure Probleme selber – so die Gegenseite. Super Idee, oder? Man sieht ja, wie gut die Politik heutzutage auf die Wissenschaft hört.»

Aber dann gibt es auch Momente, in denen er wieder Hoffnung schöpft. Das internationale Vernetzungstreffen der Klimastreikbewegung, an dem auch Greta teilnahm, war so ein Moment. Dieses Treffen hat ihm wieder Mut gemacht.

Um ihrem Ziel näherzukommen, sammeln die Jugendlichen nun Unterschriften, um die erste Jugendmotion einzureichen, die in Thun je eingereicht wurde. Ihre Forderung: die Ausrufung des Klimanotstandes sowie netto 0 Treibhausgasemissionen bis 2030.

«Ufe mit de Klimaziel, abe mitem CO 2 », ruft Lea und fordert die anwesenden Thuner auf, in die Parole miteinzustimmen. Der Ruf ist noch ein wenig verhalten, Thun scheint noch nicht ganz so überzeugt zu sein von dieser neuartigen Bewegung. Nichtsdestotrotz ist es erfreulich, zu sehen, wie zahlreich und wie unterschiedlich die Leute sind, die sich heute hier versammelt haben.

Der Klimawandel ist nun mal keine Frage von rechts oder links, alt oder jung. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen, und wir können, wie auf einem der Plakate so schön zu lesen ist: «Ein Teil der Lösung anstatt ein Teil des Problems sein.»

Der nächste internationale Streik findet am 24. Mai auf dem Thuner Rathausplatz statt. climatestrike.ch

Zoé Kammermann (19) aus Thun besucht das Gymnasium Hofwil in Bern. Ihre Hobbys sind Lesen, Schreiben, Kunst, Natur, Freunde.