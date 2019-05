Troubadoure mit lebendiger Liederlust

Charmante Interaktion

Demgemäss fragte Zeller am Anfang lächelnd das Publikum: «Warum bisch da?» Er besang wilde Spekulationen, weshalb jemand im Theater Alte Oele sitzen könnte – dann mutmasste der barhäuptige Sympathling grinsend: «Oder gsehsch du eifach gärn ä schöne Maa?» Charmant an Zellers Vortrag sind Verbindlichkeit und Interaktion, mit der er seine Gäste einzuwickeln wusste. Grosse Klasse eine halb improvisierte Nummer, in der das Publikum Verszeilen ergänzen sollte: «Ein Stuhl ohne Lehne ist ein ...?» – «Hocker!» Ein Sofa, das miaut, ist ein...? Nein, nicht Chätzli, wie es aus dem Saal tönte, sondern Schätzli!

«Baby, hüt isch Rasemäiä draa», kommt eigentlich als schnarchiger Liedtitel daher. Aber nicht beim Zürcher Liedermacher Res Wepfer, der meisterlich banale Begebenheiten musikalisch dramatisiert – bis zum Rande des galoppierenden Wahnsinns. Seine anrührende Bluesstimme steht ihm beim überraschenden Liebeslied «Du bist ein Riesen-A...loch» bestens zu Gesicht, während sich seine Zuhörer krümmen vor Lachen oder freiwillig «Hundekotaufnahmepflicht» mitsingen. Fuchtelintensives Gitarren- oder Ukulelespiel gibts obendrauf.

Besuch aus Berlin

Aus Berlin kam Vanessa Maurischat angeflogen, um zum ersten Mal im Rahmen der Liederlich-Touren ihre Kunst zu zeigen. Die Musikkabarettistin lud am Klavier zu einem Miniseminar über Liebeslieder ein. Es gäbe drei Sorten davon – simpel wie Carpendales «Hello Again», konfliktreich wie Matthias Reims «Verdammt, ich lieb dich»oder psycho wie Andrea Bergs «Die Gefühle haben Schweigepflicht». Mit Augenzwinkern liess sich die Künstlerin über die Liebe aus, die bekanntlich blind macht. «Wenn sie nachher zu Hause sind, werden sie entdecken, dass das stimmt.» Gekicher im Publikum. Mit «Dieses Kribbeln im Bauch» von Pe Werner sprach die stimmgewaltige Sängerin Frauengefühle an. Männer verstünden eher Herbert Grönemeyers «Flugzeuge im Bauch», darauf folgt eine köstliche Herbie-Parodie.Den Kontrast zwischen innerem Kribbeln und Airport-Vibrationen hatten alle verstanden. Intensiv und gefühlvoll intonierte die deutsche Künstlerin zwei poetische Lieder. Bei «Manche Menschen ...»wurde es ganz still in der Alten Oele.

Bittersüsses aus Hessen

Nicht nur die Liedermacherfans im Saal waren ganz Ohr an diesem Abend, sondern auch Fabian Lau, der mit dem Satz einstimmte: «Man hat mir das Ohr meiner Frau geschickt ...»Bittersüsse Chansons sind die Passion des südhessischen Satirikers, der im Hauptberuf Krankenpfleger auf einer Intensivstation ist und in den letzten Jahren fast nur noch in der Schweiz auftritt. Will man überhaupt Vergleiche anstellen, erinnert seine hinreissende Liedkunst an die Stimme von Franz-Josef Degenhardt und die Bissigkeit von Georg Kreisler. Lebensklug verbindet er eine Familienpackung Schalk mit betörenden Melodien. Das macht die Kunst des Fabian Lau zu einem Hörerlebnis der fein-sinnigen Art. Als Lokal-Moderatoren in der Alten Oele führten Gerhard Tschan und Michel Gsell durch das bunt gescheckte kleine Festival der Versli-Schmiede. In ihrem Duo Schertenlaib & Jegerlehner reicherten sie dabei den Abend mit fein dosierten Fragmenten aus ihrem aktuellen Programm «Textur» an.

