Als wesentliche Verbesserung des Fahrplanangebotes bezeichnete Vereinspräsident PeterAebersold an der GV des Vereins Schiffländte Einigen im alten Schulhaus die tägliche Fahrt des Frühstückschiffs mit Abfahrt um 9.12 in Einigen nach Interlaken. Nachdem in der Saison 2018 mit durchschnittlich sechs Ein- und Ausstiegen ein gutes Ergebnis vorlag, ergäben in der kommenden Saison die Anzahl Kursschiffe an 240 Tagen einen neuen Anlegerekord.