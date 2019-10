Transport zu Land und zu Wasser

Um 1880 lebten in Merligen rund 600 Menschen. Sie arbeiteten vor allem in der Land- und Alpwirtschaft, in Mühlen, Sägereien, als Fischer oder aber in Steinbrüchen. Dort bauten sie Alpenkalk und den Merliger Marmor ab, der seine bedeutendste Verwendung im Parlamentsgebäude in Bern fand. Die Merliger nutzen den See als Transportweg. Sie beförderten ihre Produkte in Weidlingen nach Unterseen oder Thun, wo sie sie feilboten.