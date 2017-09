Transparenz sieht anders aus

Auch wenn im Hintergrund einiges in Sachen Aufarbeitung des Falls Seefeld läuft: Zurück bleibt das Gefühl, dass die Stadt (zu) viel unter den Teppich kehrt.

Es beginnt mit dem Bericht der Schulkommission, der nur als Kurzversion öffentlich gemacht wurde. Der eigentliche Bericht ist auch für die Eltern, welche die Untersuchung ins Rollen gebracht haben, nicht zugänglich. Auch wenn der Schutz der Persönlichkeitsrechte geltend gemacht wird: Die vorliegende halbseitige Version bringt wenig Licht ins Dunkel, handelt es sich doch in erster Linie um eine Zusammenfassung der Ereignisse, ohne dass diese eingeordnet werden.

Abschliessend ist von «gewonnenen Haupterkenntnissen» die Rede, ohne dass diese beim Namen genannt werden. Da hilft es auch nicht, dass diese in Themenfelder wie «vertrauensbildende Massnahmen», «interne und externe Kommunikation» sowie «Abläufe, Prozesse, Planung» gegliedert wurden.

Konkreter wird der Bericht nur dort, wo er Massnahmen wie ein Kommunikationskonzept oder ein Coaching der Schulleitung ankündigt. Ob das reicht, das angeknackste Vertrauen der Eltern im Quartier zurückzugewinnen, ist äusserst fraglich.

Bleibt noch die interne Untersuchung der Stadt selber, welche der Frage auf den Grund gehen will, wie die städtischen Stellen untereinander und mit anderen Akteuren zusammengearbeitet haben beziehungsweise wo allenfalls Fehler passiert sind.

Dass die Stadt die Veröffentlichung dieses Berichts von dessen Inhalt abhängig macht, lässt einen hellhörig werden und argwöhnen, der Thuner Gemeinderat fürchte sich vor unbequemen Resultaten und wolle diese lieber unter Verschluss halten.

Die Stadt kann aber nur einen Schlussstrich unter die leidige Seefeld-Angelegenheit ziehen, wenn sie volle Transparenz schafft. Schliesslich haben nicht nur die betroffenen Eltern, ­sondern auch die Steuerzahler und Wähler ein Anrecht darauf, zu erfahren, welche Stellen ihren Aufgaben allenfalls nicht nachgekommen sind und ob und wie die Abläufe in der Stadtverwaltung in diesem Fall verbessert werden sollen. Nur so können sie ihrer Aufgabe als Souverän nachkommen. Und bei Bedarf auch korrigierend eingreifen.