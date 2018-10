Transparent und kritikfähig auf dem Schleudersitz

«Es bringt nichts, um den heissen Brei herumzureden.» CVP-Gemeinderat Konrad Hädener sagt den Satz im Januar 2017, als er über den Start der zweiten Etappe der Sanierung der Allmendstrasse informiert und die Öffentlichkeit vorwarnt, dass in den folgenden Wochen mit noch mehr Behinderungen zu rechnen sei als zuvor.

Die Aussage steht stellvertretend für die Arbeit des 59-Jährigen in der laufenden Legislatur, aber auch für seinen Charakter: Hädener weiss, dass er als Vorsteher der Direktion Bau und Liegenschaften besonders im Schaufenster steht und der Bevölkerung immer mal wieder unpopuläre Entscheidungen vermitteln muss, die sie unmittelbar im Alltag betreffen.

Dass die Baudirektion ein Schleudersitz sein kann, auf dem man sich nur wenige Fehler erlauben darf, erfuhr etwa FDP-Gemeinderätin Jolanda Moser, die vor acht Jahren nach nur einer Legislatur abgewählt wurde. Hädener begegnet der Herausforderung, indem er meist transparent kommuniziert.

Gleichzeitig zeigt er sich demütig und offen gegenüber Vorschlägen, sei es aus dem Stadtrat oder der Bevölkerung. «Wir sind immer sehr empfänglich für Hinweise, was man besser machen könnte», sagt er etwa letzten Februar im Stadtrat, als zwei neue Grossbaustellen in der Innenstadt ihre Schatten vorauswerfen.

Ärger über lange Staus

Gerade in der zweiten Legislaturhälfte ist der Verkehr das prägende Thema im Alltag des Bauvorstehers – angefangen bei der erwähnten Sanierung der Allmendstrasse über den Umbau des Guisankreisels bis hin zu den Umgestaltungen an Berntor und Lauitor. Die Projekte, die in Zusammenhang mit dem vor einem Jahr eröffneten Bypass Thun-Nord stehen, verursachen auf wichtigen Verkehrsachsen lange Staus und sorgen für Ärger bei Automobilisten, Gewerbetreibenden und Innenstadtvertretern.

Dem Bauvorsteher gelingt es vorerst nicht, die Gemüter zu beruhigen. Eine Petition, die eine verkürzte Bauzeit einfordert, wird lanciert. Letztlich präsentiert Hädener – zusammen mit dem Kanton – jedoch eine Lösung, die die Kritiker zufriedenstellt: Das Ende der zweiten Intensivbauphase bis zum Sommer 2019 statt bis zu den Herbstferien.

Hädener macht sich den Entscheid nicht einfach und prüft diverse Alternativen, die jedoch mit anderen Nachteilen und Einschränkungen für Bevölkerung und Gewerbe verbunden wären. Unter dem Strich meistert er die Angelegenheit mit der nötigen Ruhe und Souveränität.

Kritik einstecken muss der CVP-Gemeinderat auch beim Thema Parkplätze. Nach dem Protest des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) an der öffentlichen Bewirtschaftung neuer Parkplätze vor dem Parking City-Süd an der Mönchstrasse zieht er die Massnahme zurück.

Einige Monate später ist es wieder der VCS sowie die politische Linke, die dagegen Sturm laufen, dass im Hinblick auf die Eröffnung des Schlossberg-Parkings noch nicht alle oberirdischen Parkplätze in der Innenstadt aufgehoben sein würden. Erst letzte Woche, also gerade noch rechtzeitig, verkündet Hädener dann die Kompromisslösung, welche die Begleitgruppe unter seiner Leitung erarbeitet hat.

Im «Strämu» auf Kurs

Demnächst Halbzeit ist bei der Sanierung und Modernisierung des Strandbads, einem weiteren Grossprojekt aus der Baudirektion. Aktuell läuft die zweite von drei Bauetappen. Mit dem Abbruch des beliebten Affenfelsens holt sich Hädener keinen Blumenstrauss ab. Dafür zeigt er sich pragmatisch, als zu Beginn der Saison 2018 der neue Garderobentrakt kritisiert wird: Er lässt die montierten Lochbleche, die unerwünschte Blicke provozieren und für Durchzug sorgen, kurzerhand ersetzen.

Noch nicht in trockenen Tüchern ist der Bau eines neuen Abfallsammelhofs im Lerchenfeld als Ersatz für die bestehende Anlage. Der Lerchenfeldleist und weitere Anwohner wehren sich standhaft gegen das Projekt der Avag und der Stadt Thun, die alternative Standorte geprüft, aber auch wieder verworfen haben. Konrad Hädener wird in der Begleitgruppe weiterhin Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Bei Abstimmungen, die seine Direktion betreffen, ist der Bauvorsteher bisher erfolgreich – jüngst etwa bei der Bewilligung zusätzlicher Spielfelder neben der Stockhorn-Arena. Auch beim 16-Millionen-Projekt für ein neues Krematorium in Thun-Schoren ist die Stimmbevölkerung der Empfehlung des Vaters zweier erwachsener Kinder gefolgt; der Bau hat kürzlich begonnen.

Unter dem Strich hat Konrad Hädener in den letzten vier Jahren bewiesen, dass er durchaus kritik- und lernfähig ist. Seine Dossiersicherheit hilft ihm, auch bei politisch heiklen Themen die Argumente des Gemeinderats stringent darzulegen. Die umstrittenen Geschäfte und die vielen Baustellen, im wahrsten Sinn des Wortes, würden Hädener auch bei einer allfälligen Wiederwahl garantiert nicht ausgehen.

Wie Konrad Hädener seine Legislatur selber einschätzt

Rückblick – Die wichtigsten Geschäfte und Themen: In der auslaufenden Legislatur haben wir die Bau- und Unterhaltsaktivität gegenüber den Vorperioden um Faktoren gesteigert. Aus einem viel beachteten Architekturwettbewerb ging das Neubauprojekt Krematorium Schoren hervor, das sowohl im Stadtrat wie auch an der Urne breite Zustimmung fand. Wir sind im Bau auf Kurs.Ähnlich sieht es bei der Sanierung des Strandbads Lachen aus, wo soeben die zweite und grösste von drei Bauetappen startete. Die ursprüngliche Farbgebung und die neuen Pächter des Restaurants überzeugen. Das ähnlich grosse Sanierungsprojekt der Eissportanlagen Grabengut hat die Kredithürden im Stadtrat genommen. Wir haben die Grundlagen gelegt – das Geschäft ist spruchreif. Mit der Umsetzung des Masterplans zur Attraktivierung Bonstettengut konnten wir starten, und die Sanierung des Schlosses Schadau ist auf Kurs. In der Innenstadt führten und führen die Sanierungen von Guisankreisel, Lauitorstutz und Berntorplatz zu angespannten Verkehrsverhältnissen. Ein umfangreiches Kommunikationsprogramm und die gebotene Flexibilität halfen mit, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten.

Was ich umsetzen konnte: Wir haben den Investitions- und Unterhaltsstau bei städtischen Infrastrukturen in Angriff genommen. Er löst sich, ohne dass wir dafür in nennenswertem Umfang Verwaltungsstellen schafften. Der Arbeitsausstoss der Direktion hat sich deutlich erhöht, die Mitarbeitenden sind motiviert und stolz auf das bisher Erreichte. Sie schätzen es, dass auch heisse Eisen angepackt werden wie etwa die Baumpflege im Schadaupark oder Innenstadtbaustellen. In solch kontroversen Themen erarbeiteten wir uns einen Vertrauensvorschuss, die Arbeit verläuft ruhig.

Wo es harzte: Dank beharrlichem Nachfassen erhielten wir erst kürzlich die Zustimmung der SBB zum Landerwerb, um die lange erwartete Langsamverkehrsverbindung Bahnhof–Selve nun zu realisieren. Die Verfügung von Kurzzeitparkplätzen an der Mönchstrasse nahmen wir, bedingt durch Beschwerden, zurück. Dort fehlt in der Folge anderweitiger Platz für ein Angebot von Kiss-and-Ride-Plätzen. Vom Stadtrat zurückgestellt wurde der Kredit für eine neue Veloparkierung entlang der Mönchstrasse am Bahnhof. Das Bauprojekt ist derweil bereit zur Baueingabe und wird in grösserem Zusammenhang dem Stadtrat erneut unterbreitet. (Thuner Tagblatt)