Thuns Stapi geht unter die Bierbrauer

Es ist eng im Kellerraum an der Strättligenstrasse 1. Harassen mit kleinen braunen Flaschen türmen sich neben einer kleinen Brauanlage. Leere und halb volle Kartonkisten stehen herum. Und die Wand neben der Bar ist übersät mit bierseligen Sprüchen und Erinnerungen. Mitten in diesem kleinen Reich herrscht eine schon fast feierliche Stimmung: Fünf Männer, die sich irgendwo im Raum einen freien Platz geschaffen haben, reichen sich gegenseitig Flaschen, bekleben sie mit rot-weissen Etiketten und reihen sie schliesslich in die Kisten ein.

Einer von ihnen ist Raphael Lanz: «Das ist wirklich ein besonderer Moment», sagt der Thuner Stadtpräsident, während er eine volle Kartonkiste mit 24 Flaschen zuklebt und nochmals mit einem Kleber versieht: «ThunBier» steht darauf, das Thuner Schloss dient als schmucker Hintergrund.

Ein Bier aus Thun für Thun

Raphael Lanz ist der Initiant hinter dem privaten Projekt: «Burgdorf und Langenthal haben eigene Brauereien, die lokales Bier herstellen», erzählt der Thuner Stadtpräsident, der zu Hause selber Bier in kleinen Mengen braut. «Deshalb dachte ich mir, dass es schön wäre, wenn wir in Thun auch ein eigenes Bier hätten.» Nicht zuletzt würde ein handwerkliches, mit Thuner Wasser produziertes Bier auch der regionalen Identität dienen, ist Raphael Lanz überzeugt.

Der Thuner Stadtpräsident zögerte denn auch nicht lange und nahm erst mit seinem Freund Philipp Schmutz und darauf mit dem Thuner Homebrew Club Kontakt auf, welcher Bierbrauer vereint, die zu Hause ihr eigenes Bier brauen.

Präsident Patrik Feller und Vizepräsident Markus Niederhauser waren schnell einmal von der Idee überzeugt. Und auch der grösste private Thuner Bierbrauer, Bruno Stoller von der Stozi-Bräu, sagte sofort zu.

Ein Pale Ale mit Zitrusnote

«Wir haben uns erstmals im vergangenen Mai getroffen und dabei Nägel mit Köpfen gemacht», erzählt Raphael Lanz. «Bereits im Juni legten wir die Rezeptur für unser Bier fest.» Ein Pale Ale aus hellem Malz sollte es werden. Hauptzutat ist ein spezieller amerikanischer Hopfen aus einer neuen Zucht mit einem ausgeprägten Geschmack nach Zitrusfrüchten.

«Uns war schnell einmal klar, dass dies unser Bier ist», sagt Hobbybrauer Bruno Stoller. «Es ist nicht nur sehr vielseitig, ­sondern trifft sicher auch den Geschmack eines breiten ­Publikums.»

Bruno Stoller war es denn auch, welcher die ersten 200 Liter Thuner Bier in seinem Keller an der Strättligenstrasse braute, dieses in 600 Flaschen abfüllte und die dazugehörende Etikette entwarf.

Feuerprobe steht bevor

Am kommenden Ausschiesset steht nun die Feuerprobe bevor: «Wir bieten unser Bier erstmals am nächsten Sonntagnachmittag an der Fahrbar hinter der Bäckerei Fahrni an», erzählt Philipp Schmutz, welcher für die Finanzen des Projekts zuständig ist, das bisher ausschliesslich auf ehrenamtlicher Basis funktionierte. «Der Ausschiesset ist so etwas wie ein Testmarkt für uns.»

Und die fünf Männer schmieden bereits Pläne für die Zukunft: «Wenn unser Bier bei den Thunern ankommt, dann wollen wir eine Brauanlage mit mehr Kapazität anschaffen und nach geeigneten, grösseren Lokalitäten Ausschau halten», sagt der Thuner Stadtpräsident. Ihm schwebt ein eigenes Brauhaus in zentraler Lage vor, in welchem man dem Brauer bei der Arbeit zuschauen und gleichzeitig ein Bier geniessen kann. Fernziel wäre eine eigene Marke, unter welcher auch speziellere, der Jahreszeit entsprechende Biere hergestellt werden könnten.

Bis es allerdings so weit ist, gibt es noch einiges zu tun. Raphael Lanz wendet sich der nächsten Kartonkiste zu und stellt eine um die andere der frisch etikettieren Flaschen hinein.

thunbier.ch (Berner Zeitung)