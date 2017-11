Thuner sagen klar Ja zum Bau eines neuen Krematoriums

7152 Stimmberechtigte sagten Ja, lediglich 1518 legten ein Nein in die Urne: Der Ausführungskredit in der Höhe von 15,66 Millionen Franken für den Neubau eines Krematoriums im Gebiet Thun-Schoren ist vom Stimmvolk am Sonntag mit einem deutlich Ja-Anteil von 82,5 Prozent angenommen worden.

Das neue Krematorium wird jenes beim Stadtfriedhof ersetzen, das die Vorgaben der nationalen Luftreinhalteverordnung nicht mehr erfüllt. Gemeinderat und Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP) zeigte sich am Sonntagnachmittag in einer ersten Reaktion erfreut.

Das Ergebnis liege «im Rahmen der Hoffnungen», die sich der Gemeinderat gemacht habe. Läuft nun alles nach Plan, wird der Bau in rund einem Jahr in Angriff genommen; die Inbetriebnahme ist für August 2020 vorgesehen. (Thuner Tagblatt)