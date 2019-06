Thuner Metal-Notar stürmt die Charts

Frontmann dieser Band ist seit ihrer Gründung im Jahr 2010 der Thuner Notar Thomas Winkler; er ist aktuell mit seinen Mitmusikern aus dem Vereinigten Königreich auf Tournee durch die USA. Während die Metaller ennet dem Atlantik Konzerthallen füllen, stürmen sie nun in Europa die Hitparaden mit ihrem neusten Werk.

«Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex» steigt diese Woche auf Platz 8 der Schweizer Hitparade ein, in Deutschland auf Platz 6, in den englischen Metal-Album-Charts auf Platz 2 – ebenso wie in den Billboard Heatseekers Charts.