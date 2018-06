Thuner Breitensport soll langersehnte Rasenspielfelder erhalten

Mit dem Bau des neuen Thuner Fussballstadions vor sieben Jahren waren eigentlich auch zwei Nebenplätze für den Breitensport geplant. Realisiert wurden sie bisher aber nicht. Nun soll es vorwärts gehen: die Stadt will mit der Burgergemeinde Thun einen Baurechtsvertrag abschliessen.

Das Bedürfnis des Breitensports nach zusätzlichen Rasenspielfeldern sei gross, schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung vom Freitag. Darum sollen nun die langersehnten Kunstrasenplätze realisiert werden.

Volksabstimmung am 23. September

Die Landabgabe im Baurecht wird der Burgerversammlung am 11. Juni zur Genehmigung vorgelegt. Am 5. Juli wird die Stadtregierung das Geschäft an den Stadtrat zuhanden der Stimmberechtigten verabschieden. Die Volksabstimmung findet voraussichtlich am 23. September statt.

Seit dem Stadionneubau liefen diverse Gespräche zwischen der Investorin, der Stadioneigentümerin und der Grundeigentümerin, der Burgergemeinde Thun. Federführend war die Interessengemeinschaft Rasenspielfelder, der diverse Ballsportvereine der Region angehören.

Ende letzten Jahres übernahm die Stadt Thun wieder den Lead, um die Finanzierung und den Betrieb der Anlagen sicherzustellen. Die Bauherrschaft wurde ebenfalls an die Stadt abgetreten.

Spatenstich bereits am 4. August

Für die Rasenspielfelder besteht eine Baubewilligung, die im kommenden August allerdings abläuft. Die Stadt will darum in Absprache mit der Bewilligungsbehörde am 4. August den Spatenstich vornehmen.

In den ersten Wochen werden nach Angaben der Stadt nur Arbeiten verrichtet, die ohnehin nötig sind, auch wenn die Stimmberechtigten die Vorlage bachab schicken würden. «Mit dem Baubeginn wird also der Volksbeschluss nicht präjudizidert», schreibt die Thuner Stadtregierung in ihrer Mitteilung.

Mit der Burgergemeinde einigte sich die Stadt auf einen Baurechtszins von 6 Franken pro Quadratmeter. Die Baurechtsfläche beträgt 19'130 Quadratmeter. Der Baurechtszins beträgt jährlich damit 114'780 Franken. Das Baurecht soll 2058 enden, gleichzeitig mit jenem für das Fussballstadion. Die Baukosten für die Rasenfelder belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Franken. (tag/sda)