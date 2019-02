Die Vereinigungen der Kulturbeauftragten haben eine Empfehlung verabschiedet, die Städte und Kantone auffordert, die soziale Sicherheit von Kunst- und Kulturschaffenden zu verbessern. Die Stadt Thun folgt der Empfehlung und kommt damit auch ihrem im Kulturleitbild formulierten Anliegen nach, die Altersvorsorge von Kulturschaffenden zu unterstützen.

Konkrete Massnahmen

Konkret entrichtet die Kulturabteilung der Stadt Thun neu ab einem Beitrag von 10'000 Franken pro Jahr (Projektbeiträge, Beiträge bei Atelierstipendien) zusätzlich maximal sechs Prozent für die berufsspezifische Vorsorgeversicherung. Die Kulturschaffenden müssen nachweisen, dass sie ihren Beitrag in gleicher Höhe und denjenigen der Kulturabteilung auf ihr Vorsorgekonto einbezahlt haben.

Auch die Vorsorgesituation von fest oder temporär angestellten Kunst- und Kulturschaffenden soll mit der neuen Regelung verbessert werden, unabhängig davon, ob sie dem BVG-Obligatorium unterstellt sind oder nicht, schreibt die Stadt. Sie fordert die kulturellen Institutionen auf, allen angestellten Kulturschaffenden dieses Angebot zu unterbreiten und sie darüber zu informieren.

Die Beiträge der Stadt Thun an die Altersvorsorge erfolgen budgetneutral. Gemäss Hochrechnungen der Kulturabteilung wären in den vergangenen vier Jahren pro Jahr zusätzlich rund 3000 Franken für Vorsorgeleistungen angefallen. Die neue Regelung tritt per sofort in Kraft. Davon ausgeschlossen sind Kultur- und Förderpreise.

www.thun.ch/sozialesicherheit