Thun fest in Hand der Schützen

16.7.1969: Am 15. Juli war der offizielle Tag des Eidgenössischen Schützenfestes. Aus diesem Anlass wird der historische Umzug «150 Jahre Waffenplatz» wiederholt, der am Auftakt des Festes bereits zu sehen war. Als Ehrengäste marschierten die Bundesräte L. von Moos, H. Schaffner, R. Gnägi und Alt-Bundesrat P. Chaudet an der Spitze des Festumzuges mit.

17.7.1969: Die Ostschweizer Kantone Graubünden, beide Appenzell, Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen trafen in Thun ein. Die Klausengruppe aus Stein, Appenzell Innerrhoden, reiste von den Appenzeller Bergen nach Thun und zeigte den Thunern ihren originellen Alpaufzug in natura.

18.7.1969: Gary Anderson, 2-facher Olympiasieger, zeigte dem Publikum, was Schiessen ist. In 20 Liegendschüssen verzeichnete er ebenso viele 10er. Im Kniendprogramm erreichte der Amerikaner in der 1. Passe eine 9 und weitere neun 10er. In der 2. Passe erzielte er 99 Punkte, was ein Total von 198 ergibt. Im Stehen erreichte er Passen von 94 und 96 und erreichte damit eine Gesamtpunktzahl von 588 Punkten.

21.7.1969: Am 18. Juli trafen die Delegationen aus der Innerschweiz, bestehend aus den Kantonen Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden, Luzern, Glarus und Zug, in Thun ein, um am Schützenfest teilzunehmen. Sie gestalteten einen farbenprächtigen Umzug mit viel Kriegslärm.

21.7.1969: Im Juni meldeten sich 6 stellenlose Personen, von denen keine versichert war.

22.7.1969: Bei besten Windverhältnissen wurden die Wettfahrten zur Drachen-Europameisterschaft auf dem Thunersee aufgenommen. 13 Nationen nehmen an der Meisterschaft teil. 100 Segler in 33 Booten eröffneten die erste Regatta, mussten aber im Längenschachen über eine Stunde auf Westwind warten. Der russische Titelverteidiger Anisimow gewann das erste Rennen klar.