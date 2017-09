Thun: Gemeinderat sagt, welche Parkplätze wegmüssen

200 oberirdische Parkplätze müssen weichen, wenn das Parking City Ost im Thuner Schlossberg fertig gebaut und eröffnet ist. Das haben TCS und die Thuner Innenstadtgeschäfte einst zusammen mit der Stadt verbindlich festgehalten, wie der Gemeinderat in der Antwort auf eine Reihe von Fragen der Fraktionen von SP und Grünen im Stadtrat schreibt. Diese machen sich nämlich Sorgen, dass es mit der Aufhebung der Parkplätze nicht rechtzeitig klappt. Denn – so steht es in den Unterlagen zur Stadtratssitzung vom kommenden Donnerstag – das Parking dürfte schon in etwas mehr als einem Jahr eröffnet werden.

Ein Viertel der Plätze wurde bisher aufgehoben

Die gemeinderätliche Antwort auf die Fragen von SP und Grünen zeigt denn auch, dass tatsächlich erst rund ein Viertel der frag­lichen Parkplätze tatsächlich ­aufgehoben ist. Beim Gros der restlichen Parkflächen, die zur Disposition stehen, ist sich die eingesetzte Begleitgruppe zwar einig, wie weiter verfahren werden soll, konkrete Massnahmen wurden aber noch kaum in die Wege geleitet.

So schreibt der Gemeinderat: «Die Publikation der Verkehrsmassnahme zur Aufhebung der Parkplätze erfolgt bis spätestens Mitte 2018.» Im nächsten Satz heisst es aber bereits: «Vorbehältlich allfälliger Beschwerdeverfahren sollte so die Aufhebung rechtzeitig erfolgen können.» Mit anderen Worten: Wenn sich auch nur eine einzige Person, Partei oder Organisation gegen die Aufhebung von Parkplätzen zur Wehr setzt, dürfte es kaum möglich sein, die vereinbarte Frist einzuhalten.

Umfangreiche Liste geplanter Aufhebungen

Konkret sind bis dato 56 Parkplätze aufgehoben – 8 an der Mönchstrasse, 9 an der Seefeldstrasse, 4 am Molkereiweg sowie 27 an der Aarefeldstrasse. An der Mönch- und der Seefeldstrasse will der Gemeinderat auf insgesamt 8 «Kiss and Ride»-Parkplätze verzichten (vgl. Kasten). Über das Schicksal von 129 weiteren Parkplätzen – 3 an der Gerberngasse, 9 am Bärenplatz, 4 in der Unteren und 9 in der Oberen Hauptgasse, 18 sowie 5 Güter­umschlagplätzen im Bälliz und 80 auf dem Hoffmann-Areal hinter der Hauptpost – sind sich Stadt und Begleitgruppe laut Gemeinderat einig: Sie werden aufgehoben.

(Zum Vergrössern anklicken)

Weitere 64 Parkplätze – 6 an der Bernstrasse, 6 beim Täntsch, 12 am Lauenenweg, 11 an der Burgstrasse, 3 beim Plätzli Reber, 6 an der Grabenstrasse und insgesamt 20 an der Marktgasse – sollen im Zuge von Bauvorhaben aufgehoben werden, schreibt der Gemeinderat. Offen ist, was mit den 13 Parkplätzen an der Berntorgasse und den 14 Parkplätzen auf dem Stadthofplatz gehen soll.

Nicht beantwortet wird die Frage, welche Massnahmen vorgesehen seien, um Zielkonflikte wie das Bedürfnis nach Güterumschlagplätzen oder nach Fussgängerfreundlichkeit zu vermeiden und die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Mit der Aussage, «die Erarbeitung solcher Massnahmen gehört zu den Aufgaben der Begleitgruppe», spielt der Rat den Ball weiter.

Und: Die Bevölkerung soll nicht zur Mitsprache gebeten werden. Ein direkter Einbezug sei «weder vorgesehen noch vorgeschrieben». Die Bevölkerung könne sich via Einsprachemöglichkeiten und Rechtsmittel in Baubewilligungsverfahren oder im Rahmen der Verfügung der Verkehrsmassnahmen einbringen. (Thuner Tagblatt)