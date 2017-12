The Repeatles auf Repeat

«Same procedure as every year» – das Bonmot aus der Filmepisode «Dinner for One», die am Fern­sehen Jahr für Jahr an Silvester gezeigt wird, gelte auch für die Gigs der Repeatles am Neujahrstag, sagt Schlagzeuger Sam Mumenthaler. Seit 2001 spielen die Re­peatles an Neujahr in der Moschti Mühlethurnen, zuerst unter dem Namen WMKG (Wittlin-Mumenthaler-Kohli-Gardo), seit 2002 als The Repeatles.

Musikalische Medizin

Wie es dazu gekommen ist? «Wenn wir das noch wüssten», antwortet Mumenthaler, der mit seinen Berner Musikerkollegen Housi Wittlin, Stefan Gardo und Stöffu Kohli Covers spielt – und zwar ausschliesslich solche aus den 60er-Jahren.

«Offensichtlich hat der Neujahrs-Beat im Sixties-Stil allen Beteiligten und dem Publikum Spass gemacht, und so sind die Repeatles-Konzerte an Neujahr zur Tradition geworden – quasi die musikalische Medizin gegen den Silvesterkater und den Neujahrsblues», führt der ehemalige Drummer von Phon Roll und Züri West aus.

Er verspricht «einen Abend unter Freunden, quasi, mit Musik aus den Sixties, die ja nicht nur alten 68ern gefällt». Seit einigen Jahren sei auch der famose Skinny Jim Tennessee dabei, «der noch keine 30 Jahre alt ist, aber schon seit mehr als 10 Jahren mit einem puren Rock-’n’-Roll-Programm durch die Schweiz tourt». Auch dieses Jahr wird Skinny als Special Guest auftreten – und er wird diesmal laut Sam Mumenthaler sogar noch etwas mehr als sonst in die Saiten greifen.

Bekannte Namen

Mit dem Auftritt der Repeatles am Neujahrstag startet die Moschti in den zweiten Teil der Konzertsaison. Erneut werden Nachwuchstalenten Auftrittsmöglichkeiten beschert – so haben etwa am 1. Februar zum sechsten Mal Bands der Musikschule Region Gürbetal Gastrecht im Konzertlokal.

Daneben stehen erneut bekannte Namen auf der Bühne: vom Singer-Songwriter Pippo Pollina (14. Januar) über den Parodisten Fabian Unteregger (26. Januar) bis zu den Mundartrocklegenden Span (16. Februar). (mik)