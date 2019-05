Tempo 40 statt 30 – fast überall

«Es geht um nicht viel Geld – aber um Emotionen», sagte Fritz Affolter, im Kiesener Gemeinderat zuständig für Bau und Infrastruktur, am Donnerstagabend zu den 97 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in der Turnhalle.

Thema: das Temporegime auf Gemeindestrassen, das die Gemeinde bereits seit 2012 beschäftigt. Aus ursprünglich «sechs oder sieben» Varianten haben die Baukommission und der Gemeinderat deren drei konkretisiert, um sie der Versammlung vorzulegen: Variante 1 «Tempo 40 erweitert» sieht auf den wichtigsten Gemeindestrassen eine Tempo-40-Signalisation vor.