Taucher finden Auto in 80 Metern Tiefe

Am Montag ist in Oberhofen im Bereich des Bootshafens ein Auto in den Thunersee geraten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist eine entsprechende Meldung gegen 5.10 Uhr eingegangen. Taucher der Seepolizei haben das Fahrzeug inzwischen in ungefähr 80 Metern Tiefe ausfindig machen. Die Bergungsarbeiten dauern aber noch immer an.