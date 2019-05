Tage der offenen Tür im Schloss Schadau

9,9 Millionen Franken genügten

Während der letzten 14 Monate arbeiteten gegen 40 Unternehmungen und 13 Planungsfirmen im Schloss. Unter anderem wurden die historischen, hoch dekorierten Oberflächen restauriert, die Haustechnik erneuert, neun Gästezimmer mit Nasszellen angeordnet und die Schlossbeleuchtung erneuert.

Zuletzt bestückte die Architektin Anna Suter die Räume in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem neuen Betreiber mit einer neuen Möblierung. Dank präziser Kostensteuerung können die Bauarbeiten innerhalb des bewilligten Kredites von 9,9 Millionen Franken abgerechnet werden.

«Das Wahrzeichen erstrahlt nun in neuem Glanz. Mit dem sanierten und neu positionierten Schloss Schadau können wir unser Profil als Stadt am Wasser weiter stärken», wird Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) in der Medienmitteilung der Stadt am Dienstag zitiert.

«Wir freuen uns, das Schloss dem neuen Betreiber bald offiziell übergeben zu können», ergänzt Gemeinderat Konrad Hädener, Vorsteher Direktion Bau und Liegenschaften.

Sieben Tage, immer Küche

Die Wohn- und Esszimmer im Schloss sind ganzjährig an sieben Tagen pro Woche mit durchgehend warmer Küche offen. «Vom Schmorbraten bis zum Filet stehen regionale Produkte im Vordergrund – eine grundehrliche Küche statt elitärer Gourmet-Cuisine», sagt der neue Gastgeber Roger Lehmann. Es gibt auch Schloss-Frühstücke, Sonntagsbrunchs und an der neuen Bar eine reiche Getränkekultur zum Entdecken.