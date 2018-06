Syrische Familie darf weiter hoffen

Der Fall

Das Schicksal von R. O. *, deren Tochter B. * (12) und Sohn N. * (9) bewegt: Die syrische Kleinfamilie lebt seit gut eineinhalb Jahren Asyl suchend in der Kollektivunterkunft in Hondrich. Sie ist in der Spiezer Bäuert gut integriert, im Dorf wie in der Schule. Trotzdem entschieden die höchsten Richter Ende Februar, dass die Kurden ins nordeuropäische Ersteinreiseland abgeschoben werden sollen. Dieses sei unverändert für sie zuständig, urteilte das Bundesverwaltungsgericht und stützte damit die Verfügung des Staatssekretariats für Migration (SEM). Das SEM hatte im September 2017 entschieden, nicht auf die Asylgesuche der Familie einzutreten und sie ins Ersteinreiseland wegzuweisen.

In diesen EU-Staat waren Mutter und Kinder im Sommer 2015 aus dem Krieg in Syrien geflüchtet – im Rahmen eines Familiennachzuges zum mutmasslich gewalttätigen Ex-Mann und Vater. Die Hoffnung, dass sich die bereits in der Heimat schwierige Beziehung fernab des Krieges bessern würde, zerschlug sich. Gewalt, Misshandlung und Morddrohungen liessen die Mutter, so erzählte sie es dieser Zeitung, mit den Kindern in die Schweiz fliehen. Dorthin, wo ihre Familie lebt, weit weg vom Ex-Mann und von dessen Familie, die ihr nach dem Leben trachte, da sie keine Scheidung akzeptiere. «Ich gehe lieber zurück in mein zerbombtes Dorf in Syrien», erklärte R. O., «als ins nordeuropäische Land, wo mein Ex-Mann, der nur die Kinder will, wartet.» Dort werde sie getötet.

Das Wiedererwägungsgesuch ihres Anwalts Jürg Walker gegen den SEM-Entscheid wurde von diesem nun gutgeheissen. Das Migrationsamt hatte zuvor zur abschliessenden Prüfung psychiatrische Gutachten eingefordert. Das für die Mutter wurde von Chefarzt Thomas Ihde vom psychiatrischen Dienst des fmi-Spitals Interlaken im Eiltempo erstellt. Es wies R. O. als sehr verletzliche Person aus – als Folge des Krieges, der familiären Gewalt und auch wegen der latent drohenden Abschiebung ins Land ihres Ex-Gatten. Die beiden Kindergutachten, welche die Kinder- und Erwachsenenschutzbe­hörde Oberland-West trotz Aufforderung des SEM weder erstellen noch beauftragen wollte, sind in Vorbereitung.

Das von dieser Zeitung öffentlich gemachte Schicksal der syrischen Kleinfamilie warf hohe Wellen. Die Schule Hondrich, Elternvertreter und Bäuertbewohner, Politiker und die reformierte Kirchgemeinde solidarisierten sich mit den Betroffenen. Ein mit 89 Namen signierter Brief wurde an Bundesrätin Simonetta Sommaruga geschickt, auf dem Berner Waisenhausplatz eine Mahnwache abgehalten. Eine Bezugsperson von R. O., B. und N. sagt: «Sie erfuhren in den letzten Wochen eine Riesenunterstützung von der Bevölkerung.»jss