Studie wirft Altes über den Haufen

«Es war purer Zufall, dass ich vor drei Jahren diese historische ­Studie ausgelöst habe – und zwar nachdem ich von einer Reise aus Jerusalem zurückgekehrt bin», sagt Markus Nägeli euphorisch. «Das Resultat der Recherchen ist erstaunlich.» Die Landschaft auf dem Passionsbild in der Kirche Scherzligen des Berner Glasmalers Peter Maler sei entgegen ­alten Ansichten keine Fantasielandschaft, sondern bilde bei jeder der 21 Szenen möglichst genau das geografische Bild des damaligen Jerusalem ab.

«Und», ergänzt der Pfarrer des Pfarramtes für Spiritualität und Erwachsenenbildung in Thun, «Adrian von Bubenberg hat als damaliger Besitzer der Schadau nach seiner Jerusalem-Pilgerreise das Wandgemälde für die Kirche Scherzligen höchstwahrscheinlich selbst in Auftrag gegeben und gestiftet.»

Ritter Adrian und Bruder Klaus

Die Worte sprudeln aus Markus Nägeli heraus. Diese neusten Erkenntnisse würden alte Ansichten zum Passionswandbild über den Haufen werfen. «Zudem atmet die Darstellung auf dem Wandbild den Geist der Freundschaft zwischen Adrian von Bubenberg und Bruder Klaus und der Spiritualität der religiösen Erneuerungsbewegung Devotio moderna», bezeichnet er seine Hypothese. Im Musiktheater «Ranft-Ruf» vom Sonntag könnten Interessierte dies sogar selbst erfahren – oder dann am 20. Oktober in Köniz.

Bislang galt laut Nägeli seit der Entdeckung des Passionsgemäldes im Jahr 1922 die Interpretation des damals jungen Kunsthistorikers Max Grütter als unumstösslich. Auch der mittlerweile verstorbene Pfarrer Michael Dähler habe 2004 im Kunstführer noch von einer Fantasielandschaft geschrieben.

Alte Stadtpläne Jerusalems

Die Resultate seien jedoch nicht allein sein Verdienst, wie Markus Nägeli betont. «Nach meiner Rückkehr 2014 habe ich zwar in mehreren Szenen der Passionswand die Architektur von Jerusalem wiedererkannt und aufgeregt begonnen, im Internet zu recherchieren.» Alte Stadtpläne Jerusalems hätten ihn in seinen Annahmen bestärkt. «Doch sofort habe ich Christoph Jungen, der Pfarrer in Stettlen – und momentan auch Sprecher des ‹Wort zum Sonntag› am Fernsehen – ist und uns durch Jerusalem geführt hat, kontaktiert.»

Jungen habe weiter geforscht – und das Resultat im März 2016 in einem Vortrag in Scherzligen präsentiert. «Er bestätigte meine Vermutungen, dass das Passionsbild ein reales Abbild der Stadt und der wichtigsten traditionellen Orte, Gebäude und Wege Jerusalems darstellt – und das hat mich in meinen Studien wiederum weitergetrieben», erklärt Nägeli.

Immer stärker seien bei den Forschungen die Personen Adrian von Bubenberg und Bruder Klaus in den Vordergrund gerückt. «Die bisherigen Ergebnisse liegen nun in meiner Studie ‹Die Scherzliger Passionswand – Hintergründe und Bedeutung› vor», sagt Nägeli. Einmal mehr sei er von der Kirche Scherzligen begeistert, die ohnehin wie kaum eine andere in der Region durch eine lebendige Spiritualität des Mittelalters geprägt sei.

Meditation als Passion

Sein Ziel sei ohnehin nicht nur das Historische gewesen, sondern der Versuch, auch die da­malige Absicht der Passionswand darzulegen: «Die Ergebnisse zeigen, dass sie als Meditationsbild für ‹Pilger› aller Schattierungen gedacht war.» Die Betrachtenden seien eingeladen, sich dem Geschehen auf dem Panorama auszusetzen und sich von derjenigen Szene, die sie besonders ansprechen würde, berühren zu lassen.

«Und», schlägt Nägeli vor, «dass sie diese innere Berührung gedanklich und meditativ vertiefen – damit von der Kraft des ‹Kreuz- und Auferstehungswegs› im eigenen Leben etwas spürbar wird.»

Diese Haltung entspreche dem Geist von Bruder Klaus und von Adrian von Bubenberg, die freundschaftlich verbunden gewesen seien. Der Thuner Pfarrer ist überzeugt: «Sie pflegten eine lebendige Spiritualität, die aus der Tradition des Passionsgeschehens genährt wurde und die zugleich die Grundlage ihrer so unterschiedlichen Lebenweise als kontemplativer Eremit und als kämpfender Politiker gewesen ist.»

Mehr Infos unter www.scherzligen.ch, wo Markus Nägelis Studie (mit einem Anhang von Christoph Jungen) auch als Bild des Passionspanoramas in einer zoomfähigen Version aufgeschaltet ist. (Thuner Tagblatt)