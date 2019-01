Am Montag kurz vor 14.50 Uhr kam es zu dramatischen Szenen in Thun: Mehrere Männer waren im Bereich der Schulhausstrasse zwischen dem Manor- und dem BEBK-Gebäude aneinandergeraten. Ein 44-jähriger Mann blieb schliesslich verletzt liegen. Die Kantonspolizei konnte in der Folge die drei mutmasslichen Täter anhalten.