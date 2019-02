In einer Januarnacht des letzten Jahres wurden in einem Thuner Quartier Pneus von sechs Autos aufgestochen. Die Schadensumme betrug rund 1770 Franken. In diesem Zusammenhang konnte damals von der Polizei ein Mann angehalten werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen ausländischen Staatsangehörigen. Neben mehrfacher Sachbeschädigung wird ihm Hinderung einer Amtshandlung zur Last gelegt.