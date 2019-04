«Strämu»-Pächter wirten nun auch in Badi Gumm

Das Restaurant im Freibad Gumm in Steffisburg erhält auf diese Saison hin neue Pächter. Wie die Gemeinde am Montag mitgeteilt hat, wird künftig die Mise en Plage GmbH «die Gäste mit einem neuen Angebot verwöhnen».

Die Köpfe hinter der GmbH sind in der Region keine Unbekannten: Die Geschäftsführer Reto Kupferschmied und Nando Fend betreiben einerseits die Kulturbar Mundwerk in der Oberen Hauptgasse in Thun, zum anderen wirten sie seit letztem Jahr auch im Beizli des «Strämu».